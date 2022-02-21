ЦХИНВАЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Южная Осетия полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса, это залог прекращения братоубийственного безумия, считает президент закавказской республики Анатолий Бибилов.

"Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.