Глава МИД Латвии призвал ЕС "немедленно ввести санкции" против РФ за признание ДНР и ЛНР

РИГА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушением международных законов и призвал ЕС к немедленному введению санкций против Москвы.

"Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую [народные] республики - это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины, - написал он в Twitter. - Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к серьезному международному ответу. ЕС должен немедленно ввести санкции".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.