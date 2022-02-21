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Кризис на Украине
Обновлено 

Зеленский обсудил с Байденом события "последних часов"

У президента Украины также запланирован разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом и обсудил "события последних часов". Сейчас под руководством Зеленского проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

"Обсудил события последних часов с Байденом", - написал Зеленский в понедельник в Twitter, добавив, что запланирован также разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

"Начинаем заседание СНБО", - добавил глава государства. 

Сообщение Зеленского появилось через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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