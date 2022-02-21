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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В центре Донецка устроили салют по случаю признания Россией ДНР и ЛНР

Собравшиеся на площади Ленина люди слушали обращение Владимира Путина в прямом эфире

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Праздничный салют начался в понедельник в центре Донецка после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Как передает корр. ТАСС с места событий, собравшиеся на площади Ленина в центре Донецка люди слушали обращение Путина в прямом эфире. После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником начался фейерверк. Десятки людей размахивают российскими флагами. Еще во время выступления президента РФ часть проезжавших через центр города водителей сигналила.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПасечник, Леонид ИвановичПушилин, Денис ВладимировичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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