Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту", - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, в ЕС обсуждают возможность созыва экстренного саммита для принятия ответных мер. "Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России", - сказал он.