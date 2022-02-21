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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Премьер Польши призвал срочно провести саммит ЕС и ввести санкции против России

Матеуш Моравецкий назвал признание РФ независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий EPA-EFE/RONALD WITTEK / POOL
Описание
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© EPA-EFE/RONALD WITTEK / POOL

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины", призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в понедельник в Twitter.

"Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
УкраинаРоссияПольшаМоравецкий, МатеушПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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