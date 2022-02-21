Премьер Польши призвал срочно провести саммит ЕС и ввести санкции против России

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины", призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в понедельник в Twitter.

"Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.