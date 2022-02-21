{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич заявил, что решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

"Это [решение] разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок", - сказал сербский лидер.

Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью