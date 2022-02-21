Вучич заявил, что решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

"Это [решение] разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок", - сказал сербский лидер.