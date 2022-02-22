Премьер Ливии объявит о новой "дорожной карте" проведения выборов в июне

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба обратится в понедельник вечером к нации и объявит о новой "дорожной карте" проведения выборов в стране в июне. Об этом сообщила пресс-служба премьера.

Как отмечается в сообщении, Дбейба намерен рассказать "о плане действий по возвращению доверия народу и проведению выборов в июне следующего года". В первую очередь речь идет о проведении парламентских выборов и принятии новой конституции.

Тем временем, по информации телеканала "Аль-Арабия", который ссылается на свои источники, группе видных деятелей Мисураты, представителями которого являются Дбейба и избранный парламентом новый премьер Фатхи Башага, удалось договориться о принципах передачи власти в Ливии. Кроме того, на следующей неделе ожидается встреча Башаги, Дбейбы и главы Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халеда аль-Мишри в Анкаре, отметили источники.

На следующей неделе Башага намерен предоставить на рассмотрение парламента состав нового кабинета из 27 министров. По его словам, процесс подбора кандидатов близится к завершению.

Палата представителей (ПП, избранный парламент) Ливии 10 февраля избрала нового премьера, поручив ему в течение двух недель сформировать свой кабмин. Им стал экс-глава МВД в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа (ныне распущено) Фатхи Башага, который ранее баллотировался на так и не состоявшиеся президентские выборы. Его назначение, которое поддержали ВГС и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, уже спровоцировало очередной внутренний конфликт, который грозит вновь привести к двоевластию и перерасти в вооруженное противостояние.

Дбейба и Башага являются выходцами из Мисураты - третьего по величине города страны, в котором еще со времен свержения прежних ливийских властей в 2011 году были сосредоточены наиболее боеспособные вооруженные формирования. Часть из них ранее заявила о поддержке нового премьера. Между тем Дбейба неоднократно предупреждал, что не собирается складывать полномочия и передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов, дата которых не определена. Парламентские и президентские выборы в Ливии должны были состояться 24 декабря 2021 года, но в последний момент были перенесены на неопределенный срок из-за невозможности их организации.