Канада осудила решение России о признании ДНР и ЛНР

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады решительно осуждает решение РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает это нарушением минских соглашений. Об этом в понедельник заявил Роберт Олифант, который занимает должность парламентского секретаря главы канадского МИД Мелани Жоли.

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"Мы решительно осуждаем решение России о признании [независимости] Донецка и других регионов Украины. Это нарушение минских соглашений, положений ООН и представляет угрозу стабильности в регионе", - сказал он в ходе заседания национального парламента, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, будет ли Оттава незамедлительно вводить санкции в отношении РФ в связи с этим событием.

Ранее о том, что Канада не станет поддерживать признание независимости ДНР и ЛНР и даст вместе с союзниками "решительный и твердый" ответ, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.