Мирная жительница Донецка ранена при обстреле со стороны ВС Украины

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Мирная жительница Донецка получила в понедельник ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка получила легкие ранения мирная жительница. Поврежден гражданский автомобиль. Зафиксированы повреждения пяти жилых домов <...>. Поврежден газопровод низкого давления <...>. Прекращена подача газа в 35 жилых домов <...>", - указывается в тексте.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народной республике сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три местных жителя, шесть человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.