Байден проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден проводит в понедельник телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "президент Байден начал беседу по защищенной линии связи с французским президентом Макроном и германским канцлером Шольцем в 15:17 по времени восточного побережья США", то есть в 23:17 мск.

Никаких дополнительных деталей, касающихся этого звонка, американская сторона пока не привела. Однако очевидно, что его главной темой являются прежде всего решения России, изложенные ранее в понедельник. Президент РФ Владимир Путин объявил, в частности, о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

США продолжают консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, по поводу дальнейших шагов.