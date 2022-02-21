Глава МИД ФРГ считает нарушением международного права признание Россией ДНР и ЛНР

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник осудила подписание указа о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По ее словам, это подрывает дипломатические усилия и "нарушает суверенитет Украины".

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"Сегодняшнее признание президентом [РФ Владимиром] Путиным самопровозглашенных народных республик на востоке Украины представляет собой явное нарушение международного права и является серьезным ударом по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения конфликта. Длившиеся годами усилия в нормандском формате и ОБСЕ намеренно и без понятных причин сводятся на нет", - приводятся ее слова в релизе, опубликованном внешнеполитическим ведомством ФРГ.

По мнению Бербок, это является "еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", которое Запад самым решительным образом осуждает. "Мы ответим на это нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", - отметила министр. "Своим решением Россия нарушает свои обещания мировому сообществу", - полагает глава МИД ФРГ.

"Мы призываем Россию отменить данное решение и вернуться на путь дипломатического и политического решения конфликта в духе Минских соглашений", - заявила Бербок.

Российский лидер 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.