Президент Грузии осудила признание Россией ДНР и ЛНР

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), назвав это повторением сценария признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

"Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС). Грузия стоит рядом с президентом [Владимиром] Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир на Украине", - написала в понедельник глава грузинского правительства в Twitter.