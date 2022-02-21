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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Президент Грузии осудила признание Россией ДНР и ЛНР

Саломе Зурабишвили назвала события повторением сценария 2008 года

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), назвав это повторением сценария признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

"Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС). Грузия стоит рядом с президентом [Владимиром] Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир на Украине", - написала в понедельник глава грузинского правительства в Twitter.

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УкраинаГрузияРоссияЗурабишвили, СаломеПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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