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Литва и Польша призвали к укреплению восточного фланга НАТО

Стороны обеспокоены "продлением срока дислокации российских войск в Белоруссии"

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Вильнюс и Варшава считают необходимым в новых геополитических условиях, сложившихся на фоне украинского кризиса и пребывания российских войск на территории Белоруссии, укрепить восточный фланг Североатлантического альянса. К такому мнению пришли в телефонном разговоре в понедельник вечером президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Продление срока дислокации российских войск в Белоруссии [после участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022"] является фактором, изменяющим ситуацию в сфере европейской безопасности, - приводятся в сообщении слова Науседы. - Это требует укрепления восточного фланга НАТО и оборонного потенциала".

В 2017 году сводные батальоны альянса с той же аргументацией "укрепления восточного фланга НАТО" были дислоцированы в трех странах Балтии и Польше. В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона все это время находились 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО. В начале февраля в Берлине заявили, что дополнительно направляют в его состав около 350 солдат и офицеров. Такую же позицию усиления присутствия в батальоне заняли Нидерланды.

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БелоруссияЛитваРоссияПольша
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