Глава "Представительства ДНР" во Франции назвал историческим решение Путина по Донбассу

ПАРИЖ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало историческим, благодаря ему у Донбасса появился шанс на процветание. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава ассоциации "Представительство Донецкой народной республики (ДНР) во Франции" Юбер Файяр.

"Во Франции мы приветствуем смелость и решительность президента Путина, который принял правильное решение в этот день, который останется историческим. После нескольких лет войны и страданий, после убийства главы [ДНР Александра] Захарченко, Донбасс имеет право на процветание, свободу и будущие проекты", - сказал он.

"Украина сейчас находится у подножия стены, построенной Западом и США, которые не прекращают создавать условия для войны на украинской земле. Что касается военных действий, то я боюсь, что украинская армия не откажется от своих планов по вторжению, но отныне, в случае агрессии, Россия будет рядом, чтобы защитить гражданское население и стать - почему бы и нет - сдерживающей силой, как в Нагорном Карабахе", - добавил он.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.