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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Президент Молдавии Санду осудила признание Россией ЛНР и ДНР

Майя Санду заявила, что это противоречит международному законодательству

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду осудила признание Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик.

"Мы решительно осуждаем признание [Россией] сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному законодательству. Молдавия по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Санду в понедельник на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияМолдавияСанду, МайяПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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