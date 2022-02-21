Президент Молдавии Санду осудила признание Россией ЛНР и ДНР

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду осудила признание Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик.

"Мы решительно осуждаем признание [Россией] сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному законодательству. Молдавия по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Санду в понедельник на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.