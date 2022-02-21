{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Румыния осудила признание независимости ДНР и ЛНР

Это "представляет собой грубое нарушение международного права", говорится в заявлении Клауса Йоханниса

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Румыния осудила признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении президента страны Клауса Йоханниса, размещенном в понедельник на сайте президентской администрации.

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

"Румыния твердо осуждает признание Российской Федерацией "независимости" самопровозглашенных сепаратистских республик Донецка и Луганска - составных частей Украины", - указывается в тексте.

"Этот акт представляет собой грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, - утверждает глава румынского государства. - Также этим решением Россия нарушает обязательства, принятые в качестве участника Минских соглашений, которые становятся, таким образом, лишены содержания".

"Международное сообщество должно твердо, немедленно и однозначно наказать это <...> решение России, - подчеркивает Йоханнис. - Румыния и в этом контексте подтверждает мощную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и будет действовать по согласованию со своими партнерами и союзниками с целью принятия соответствующих ответных мер".

Теги
РумынияРоссияЙоханнис, КлаусПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью