Румыния осудила признание независимости ДНР и ЛНР

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Румыния осудила признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении президента страны Клауса Йоханниса, размещенном в понедельник на сайте президентской администрации.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Румыния твердо осуждает признание Российской Федерацией "независимости" самопровозглашенных сепаратистских республик Донецка и Луганска - составных частей Украины", - указывается в тексте.

"Этот акт представляет собой грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, - утверждает глава румынского государства. - Также этим решением Россия нарушает обязательства, принятые в качестве участника Минских соглашений, которые становятся, таким образом, лишены содержания".

"Международное сообщество должно твердо, немедленно и однозначно наказать это <...> решение России, - подчеркивает Йоханнис. - Румыния и в этом контексте подтверждает мощную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и будет действовать по согласованию со своими партнерами и союзниками с целью принятия соответствующих ответных мер".