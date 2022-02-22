Власти Польши усилили режим киберопасности из-за киберугрозы

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение ввести в республике особый режим повышенного уровня опасности, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом сообщил в понедельник в Twitter Правительственный центр безопасности республики.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране третий уровень предупреждения Charlie - CRP", - указано в сообщении. "Предупреждение было введено для противодействия угрозам в киберпространстве, - информировал центр безопасности. - Этот уровень вводится в случае события, подтверждающего вероятную цель террористической атаки в киберпространстве или получения достоверной информации о планируемом событии".

Особый режим вступил в силу в понедельник, 21 февраля, в 21:00 (23:00 мск) и будет действовать до 4 марта. До сих пор в стране действовал самый низкий, первый уровень угрозы Alfa - CRP, введенный до 28 февраля.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень - Delta - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.