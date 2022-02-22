Президент Сербии отдал приказ о повышенной готовности армии и полиции

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ о повышенной готовности армии, спецназа и полиции в связи с развитием событий на востоке Европы. Об этом он заявил в понедельник в эфире канала Pink .

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"Сегодня у нас было заседание Совета безопасности, как верховный главнокомандующий я отдал приказ военнослужащим Армии Сербии, полицейским силам Сербии и прежде всего специальным подразделениям быть в любую минуту готовыми самым лучшим образом. Мы продолжим вкладывать [средства] в оснащение и вооружение, заказывать вооружение на отечественных предприятиях", - сказал президент.

Вучич также отметил, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик обернется для Белграда серьезным давлением с Запада.

Ранее президент Сербии провел экстренное заседание Совета безопасности страны, на котором обсуждалась ситуация на Балканах и вопрос закупки необходимого стратегического сырья, которое может стать дефицитным в случае эскалации кризисной ситуации вокруг Украины. 19 февраля Вучич заявил, что конфликт между Вашингтоном и Москвой приведет к полному коллапсу в мире. По словам сербского лидера, в связи с кризисом Сербия экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты.