КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время выступит с обращением. Об этом в ночь на вторник сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге.

"В ближайшее время ждем выступления президента Украины", - проинформировал Данилов. Он добавил, что сейчас продолжается заседание СНБО.

Обязательства перед жителями Донбасса

Украина намерена придерживаться своих обязательств перед жителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не подконтрольных правительству в Киеве. Об этом заявил в ночь на вторник на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Что касается наших обязательств относительно наших граждан (в ОРДЛО - прим. ТАСС), мы их все выполняем, выполняли и будем выполнять. В случае необходимости мы их будем расширять", - сказал он.

Украина продолжает считать неподконтрольный ей Донбасс своей территорией.