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Генсек ООН считает признание ДНР и ЛНР нарушением целостности Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш "очень обеспокоен" решением России относительно статуса территорий в Донецкой и Луганской областях Украины, говорится в заявлении.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса определенных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202", - говорится в заявлении.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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