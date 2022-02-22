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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции призвало во вторник своих граждан покинуть восток Украины "в связи с последними событиями".

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"В рамках последних событий в восточных регионах Украины мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам покинуть их. При необходимости нашим гражданам рекомендуется обращаться в наше посольство в Киеве", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.

Теги
УкраинаТурцияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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