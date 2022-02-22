МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции призвало во вторник своих граждан покинуть восток Украины "в связи с последними событиями".

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"В рамках последних событий в восточных регионах Украины мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам покинуть их. При необходимости нашим гражданам рекомендуется обращаться в наше посольство в Киеве", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.