Генсек Совета Европы призвала Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Признание так называемых народных республик Российской Федерацией является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение минских соглашений, которые остаются основой для урегулирования конфликта в Донбассе", - отметила Пейчинович-Бурич в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы. "Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть это решение и воздержаться от дальнейшего осложнения ситуации", - заявила она.

"Мы рекомендуем странам - членам организации решать свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека", - сказала Пейчинович-Бурич.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.