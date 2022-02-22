{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Генсек Совета Европы призвала Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР

Мария Пейчинович-Бурич назвала это нарушением международного права и односторонним нарушением минских соглашений

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

"Признание так называемых народных республик Российской Федерацией является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение минских соглашений, которые остаются основой для урегулирования конфликта в Донбассе", - отметила Пейчинович-Бурич в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы. "Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть это решение и воздержаться от дальнейшего осложнения ситуации", - заявила она.

"Мы рекомендуем странам - членам организации решать свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека", - сказала Пейчинович-Бурич.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.

Теги
УкраинаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Украина призывает созвать заседание Совбеза ООН в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
Читать полностью