Боррель обсудил с Кулебой дальнейшие шаги после признания Россией ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в понедельник вечером по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "последующие шаги" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и пообещал Киеву "непоколебимую поддержку" ЕС.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Обсудил следующие шаги с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после решения России признать независимость неподконтрольных правительству [Украины] Донецкой и Луганской областей. Непоколебимая поддержка и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Боррель в Twitter.

До объявления президента РФ Владимира Путина о признании республик Донбасса Кулеба лично принимал участие в понедельник во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, где ему также была обещана непоколебимая поддержка.

Боррель призвал к срочному созыву СБ ООН из-за "прямого нарушения" территориальной целостности Украины путем признания ДНР и ЛНР.