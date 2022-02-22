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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Боррель обсудил с Кулебой дальнейшие шаги после признания Россией ДНР и ЛНР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности пообещал Киеву поддержку Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в понедельник вечером по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "последующие шаги" после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и пообещал Киеву "непоколебимую поддержку" ЕС.

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"Обсудил следующие шаги с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после решения России признать независимость неподконтрольных правительству [Украины] Донецкой и Луганской областей. Непоколебимая поддержка и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Боррель в Twitter.

До объявления президента РФ Владимира Путина о признании республик Донбасса Кулеба лично принимал участие в понедельник во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, где ему также была обещана непоколебимая поддержка.

Боррель призвал к срочному созыву СБ ООН из-за "прямого нарушения" территориальной целостности Украины путем признания ДНР и ЛНР.

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УкраинаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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