В заседании Совбеза Украины объявили перерыв

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на неопределенное время объявлен перерыв.

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"Это как в суде. Может и два дня [продолжаться]", - цитирует его телеканал "Украина-24".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, что президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации на Украине и на ее государственных границах. По его словам, "государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам - жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины". При необходимости, как заявил Данилов, "Украина готова расширить эти обязательства".

Он отметил, что президент не закрывал заседание СНБО и в случае необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова. "Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7", - сказал Данилов.