Турция считает неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Турция считает неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило во вторник турецкое внешнеполитическое ведомство.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики является нарушением минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении ведомства.

"Пользуясь случаем, мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право", - подчеркивается в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.