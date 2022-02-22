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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Турция считает неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР

МИД страны подчеркнул приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Турция считает неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило во вторник турецкое внешнеполитическое ведомство.

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"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики является нарушением минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении ведомства.

"Пользуясь случаем, мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право", - подчеркивается в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
ТурцияРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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