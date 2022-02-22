Украина призывает созвать заседание Совбеза ООН в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на вторник, соответствующее обращение было направлено в Совбез.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с <...> действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.