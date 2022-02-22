Народный фронт в ближайшее время откроет представительства в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ближайшее время откроет свои представительства в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник ТАСС руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

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"Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства. Наша задача - и дальше помогать людям, ведь мы один народ и своих не бросаем", - сказал он.

Кузнецов отметил, что президентом России Владимиром Путиным "принято историческое решение". "Команда народного фронта сейчас работает в Ростове, нужно обеспечить беженцев из ЛДНР всем необходимым. Теперь у них появится шанс вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности", - резюмировал он.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.