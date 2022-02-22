Постпред США при ООН утверждает, что признание ДНР и ЛНР угрожает международному порядку

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. США поддерживают проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского постпреда при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

"Мы поддерживаем призыв Украины срочно провести заседание Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила постпред.

По ее версии, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик "угрожает международному порядку, [установленному] со Второй мировой войны".

Постпред США при ООН утверждает, что признание Россией ДНР и ЛНР угрожает международному порядку.