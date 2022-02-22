Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ, помимо прочего, устанавливает запрет для американцев на новые инвестиции в ДНР и ЛНР.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем", - говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома.

Указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий в ДНР и ЛНР.

Байден заявил, что признание республик противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины. Глава Белого дома в письме лидерам Конгресса утверждает, что решение России "представляет угрозу" для нацбезопасности и внешней политики США.

В Белом доме заявили, что Минфин США опубликует генеральные лицензии, позволяющие предоставлять гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.