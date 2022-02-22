Канада введет санкции в отношении России за признание ДНР и ЛНР

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Канады намерены ввести санкции в отношении России в связи с ее решением признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом, - сказала она. - Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия, но отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на Украину".