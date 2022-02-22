Великобритания отложила отправку эсминца в Средиземноморье из-за "технического дефекта"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Британские власти перенесли отправку эсминца HMS Diamond в Средиземное море в связи с выявлением у корабля "технического дефекта". Об этом в понедельник вечером сообщило агентство PA со ссылкой на представителя Минобороны Соединенного Королевства.

"HMS Diamond продолжает подготовку к выполнению запланированных операционных задач в соответствии с ранее озвученными заявлениями, в том числе устраняются мелкие неисправности", - сказал представитель британского военного ведомства.

Агентство напомнило, что эсминец должен был отправиться в Средиземноморье 17 февраля с целью демонстрации силы британского флота в условиях напряженности между Западом и Россией по ситуации вокруг Украины, однако сперва его выход в море был отложен из-за бури "Юнис", обрушившейся на Великобританию, а затем - из-за технических неполадок. Теперь предполагается, что HMS Diamond выйдет в Средиземное море 23 февраля - на неделю позже, чем планировалось изначально.