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Великобритания отложила отправку эсминца в Средиземноморье из-за "технического дефекта"

Планируется, что HMS Diamond выйдет в рейс 23 февраля

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Британские власти перенесли отправку эсминца HMS Diamond в Средиземное море в связи с выявлением у корабля "технического дефекта". Об этом в понедельник вечером сообщило агентство PA со ссылкой на представителя Минобороны Соединенного Королевства.

"HMS Diamond продолжает подготовку к выполнению запланированных операционных задач в соответствии с ранее озвученными заявлениями, в том числе устраняются мелкие неисправности", - сказал представитель британского военного ведомства.

Агентство напомнило, что эсминец должен был отправиться в Средиземноморье 17 февраля с целью демонстрации силы британского флота в условиях напряженности между Западом и Россией по ситуации вокруг Украины, однако сперва его выход в море был отложен из-за бури "Юнис", обрушившейся на Великобританию, а затем - из-за технических неполадок. Теперь предполагается, что HMS Diamond выйдет в Средиземное море 23 февраля - на неделю позже, чем планировалось изначально.

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