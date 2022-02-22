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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Спецпредставитель ОБСЕ на Украине предостерег от кровопролития после признания ДНР и ЛНР

По словам Микко Киннунена, дипломатия и переговоры не имеют альтернативы

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Микко Киннунен считает необходимым, чтобы признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не привело к новым боевым действиям и кровопролитию.

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"Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию", - говорится в заявлении Киннунена.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, решение России принято на фоне уже произошедшей эскалации ситуации с безопасностью на востоке Украины. "Я глубоко сожалею об этом решении, так как оно во многом противоречит минским соглашениям, в том числе в том, чтобы определенные районы Донецкой и Луганской областей были в составе Украины с особым статусом".

"Дипломатия и переговоры не имеют альтернативы. В качестве специального представителя я по-прежнему готов продолжить диалог со всеми участниками дискуссий в Трехсторонней контактной группе [по Донбассу]", - резюмировал Киннунен.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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УкраинаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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