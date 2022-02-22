Премьер Австралии призвал Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

"Россия должна отказаться [от признания ЛНР и ДНР] немедленно и безоговорочно. Это решение неприемлемо, необоснованно и неоправданно", - заявил Моррисон в ходе выступления перед журналистами во вторник. Он подчеркнул, что Австралия немедленно присоединится к санкциям против Российской Федерации, "как только другие страны объявят их".

Премьер-министр также отметил, что надеется на разрешение кризиса при помощи дипломатии и на то, что "конфронтации, которая повлечет человеческие жертвы, удастся избежать". "Она [Россия] вторглась на суверенную территорию Украины, и, хотя я надеюсь на лучшее, на то, что предпринимаемые дипломатические усилия помогут избежать насилия, мы не можем допустить такие угрозы", - утверждал он.

"Признание Россией двух территорий Украины [Донецкой и Луганской республик] является нарушением международного права, а также нарушением территориальной целостности Украины и противоречит минским соглашениям", - написала в свою очередь в Twitter глава МИД Австралии Марис Пейн.

Она также подчеркнула, что Австралия "продолжит работать со своими партнерами" над тем, чтобы "агрессивные действия России" повлекли за собой самые серьезные последствия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.