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Зеленский заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"

Президент Украины инициировал экстренное заседание "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

Зеленский заявил, что инициировал экстренное заседание "нормандской четверки".

Зеленский заявил, что Украина "ничего никому не отдаст".

Зеленский утверждает, что Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране.

Зеленский заявил, что созвал специальное заседание ОБСЕ из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений - Зеленский.

Зеленский заявил, что настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и эскалации.

Зеленский назвал нарушением территориальной целостности Украины последние действия России, за которые Москве придется отвечать.

Границы Украины надежно защищены, созданы бригады территориальной обороны - Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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