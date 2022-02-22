США не считают ввод сил РФ в Донбасс основанием для введения масштабных санкций

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают ввод российских сил в Донбасс новым шагом как таковым, радикально меняющим ситуацию вокруг Украины и заставляющим Запад ввести ранее подготовленные масштабные санкции в отношении Москвы. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

"Я действительно сказал, что мы будем внимательно наблюдать за действия России и оценивать их и отвечать соответствующим образом. Однако я хочу напомнить <...> всем участникам брифинга, что вхождение российских сил в Донбасс само по себе не было бы новым шагом", - заявил представитель исполнительной ветви власти США, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон добиваться введения масштабных рестрикций против Москвы после введения в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) российских сил.

Как утверждал американский чиновник, "силы России находились в Донбассе в течение последних восьми лет". По его словам, Россия подчеркивала, что ее сил в Донбассе нет. Однако, по оценкам Вашингтона, ситуация обстояла иначе, сказал ведущий брифинга. С его точки зрения, Россия теперь приняла решение обеспечить присутствие своих сил в Донбассе "более открытым образом".

Согласно информации, изложенной представителем американской администрации, Вашингтон намерен концентрировать внимание на том, "что Россия делает, а не на том, что Россия говорит". "Предпринимаемые нами действия сфокусированы на действиях России, часть которых к настоящему времени была предпринята. И мы откалибровали свои ответы надлежащим образом", - отметил американский чиновник.

"Мы будем очень внимательно смотреть за тем, что они (россияне - прим. ТАСС) делают в предстоящие часы и дни. И наш ответ будет соразмерен их действиям", - добавил ведущий брифинга.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи "осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира". Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.