Зампомощника Байдена утверждает, что РФ движется к дополнительным военным шагам на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Все признаки указывают на то, что Россия якобы движется к проведению дополнительных военных действий на Украине. С таким утверждением выступил в понедельник заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джон Файнер.

"Мы ожидаем, что Россия предпримет военные действия. Мы им предложили [дипломатию] и продолжаем придерживаться некоторых перспектив дипломатического решения для России, <...> однако все признаки на земле <...> указывают на дополнительные военные действия, а не на дипломатию", - сказал он в эфире телекомпании Си-эн-эн.