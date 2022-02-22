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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Президент Никарагуа: признание Россией ДНР и ЛНР поможет избежать жестких последствий

Даниэль Ортега полагает, что население республик проголосует за вхождение своих регионов в состав РФ, если состоится референдум по этому вопросу

ГАВАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.

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"Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, - она защищается", - сказал Ортега в понедельник в эфире государственного телевидения страны.

Президент отметил, что признание независимости республик Донбасса со стороны РФ обеспечивает безопасность их жителей.

Ортега полагает, что население ДНР и ЛНР, решение о признании которых принял 21 февраля президент России Владимир Путин, проголосует за вхождение своих регионов в состав РФ, если состоится референдум по этому вопросу. 

"Президент Путин сегодня признал республики, которые с 2014 года не признавали пришедших к власти [на Украине] в результате переворота, они продолжали борьбу. Армия Украины пыталась подавить, уничтожить и убить их, были тысячи жертв в течение этих лет, - сказал Ортега. - Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России. <...> Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США".

Теги
Ортега, ДаниэльУкраинаНикарагуаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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