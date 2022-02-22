Президент Никарагуа: признание Россией ДНР и ЛНР поможет избежать жестких последствий

ГАВАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.
"Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, - она защищается", - сказал Ортега в понедельник в эфире государственного телевидения страны.
Президент отметил, что признание независимости республик Донбасса со стороны РФ обеспечивает безопасность их жителей.
Ортега полагает, что население ДНР и ЛНР, решение о признании которых принял 21 февраля президент России Владимир Путин, проголосует за вхождение своих регионов в состав РФ, если состоится референдум по этому вопросу.
"Президент Путин сегодня признал республики, которые с 2014 года не признавали пришедших к власти [на Украине] в результате переворота, они продолжали борьбу. Армия Украины пыталась подавить, уничтожить и убить их, были тысячи жертв в течение этих лет, - сказал Ортега. - Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России. <...> Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США".