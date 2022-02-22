ABC: австралийских дипломатов временно переведут с Украины в Польшу

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Австралия намерена перевести остававшихся на Украине дипломатов из своего посольства в Польшу. Об этом во вторник сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

Сообщается, что к настоящему моменту на территории Украины остаются три сотрудника МИД Австралии, которые находятся в дипмиссии страны во Львове. Ожидается, что в ближайшее время они покинут страну и будут направлены в посольство Австралии в Варшаве, где продолжат работу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают вопрос о временном вывозе дипломатов из своего посольства на Украине в Польшу.

11 февраля США объявили о временном сокращении численности персонала своего посольства в Киеве, их примеру днем позднее последовал еще целый ряд стран, включая Австралию, Германию, Италию, Канаду. 14 февраля Вашингтон объявил о переводе посольства США во Львов. Такое же решение приняли власти Австралии и Канады, часть сотрудников перевели во Львов Великобритания и Литва, готовится к такой мере Израиль.