Госдеп: дипломаты США будут проводить ночь в Польше и регулярно возвращаться на Украину

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские дипломаты на Украине будут перебираться на ночь в Польшу по соображениям безопасности, а потом выезжать обратно. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня Госдепартамент [США] вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников. По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия", - отмечается в документе.

Несколько дней назад США приняли решение временно перебазировать свое посольство на Украине из Киева во Львов.