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Япония осудила признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР

Глава МИД Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на вопрос, расценит ли Токио отправку российских сил в ДНР и ЛНР как вторжение на Украину

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

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"Мы не признаем и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил он, подчеркнув, что действия России "нарушают нормы международного права". Глава японского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в настоящее время Япония вместе с международным сообществом рассматривает вопрос жесткого ответа на действия России, включая санкции.

Говоря о Донецкой и Луганской народных республиках, глава японского ведомства подчеркнул, что ставит эти названия в кавычки.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Вопрос об отправке миротворцев

Хаяси не стал отвечать на вопрос о том, расценит ли Токио как вторжение на территорию Украины возможную отправку Россией миротворческих сил в Донецкую и Луганскую народные республики. Соответствующая тема поднималась во вторник в ходе регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

"Это гипотетический вопрос, и я хотел бы воздержаться от ответов на гипотетические вопросы. Но как я и сказал, мы с большой обеспокоенностью следим за дальнейшим развитием ситуации", - ответил он на просьбу журналистов пояснить, будет ли японское правительство расценивать как вторжение на территорию Украины отправку Россией на Донбасс миротворческой миссии.

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