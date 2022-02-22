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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Постпред Франции назвал признание ДНР и ЛНР нарушением Устава ООН

Николя де Ривьер напомнил, что за это возможны санкции

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушением Устава ООН и добавил, что подобный шаг может привести к европейским санкциям.

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"Это, очевидно, вопиющее нарушение международного права. Это нарушение резолюции 2202, минских соглашений, Устава ООН <...>. За это [решение] будут последствия от Европы, мы можем ввести санкции", - сказал он журналистам в понедельник перед началом заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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УкраинаРоссияФранцияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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