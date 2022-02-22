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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Госдеп: признание Россией ЛНР и ДНР свидетельствует о ее стремлении к войне

Соединенные Штаты готовы искать дипломатическое решение по Украине, которое позволит избежать конфликта, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы искать дипломатическое решение по Украине, которое позволит избежать конфликта, однако призывают РФ изменить свой курс. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Сегодняшние действия президента [РФ Владимира] Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии", - утверждал он, комментируя решение РФ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы привержены нахождению дипломатического решения, которое позволило бы избежать жестокого и разорительного конфликта, однако дипломатия не может иметь успеха, если Россия не изменит курс", - добавил при этом представитель Госдепартамента.

Госдеп США утверждает, что признание Россией ЛНР и ДНР свидетельствует о ее стремлении к войне, а не к дипломатии.

Теги
УкраинаСШАРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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