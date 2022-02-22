Премьер Канады и глава Еврокомиссии призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события вокруг Украины и призвали Россию к деэскалации напряженности и дипломатии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой главы канадского правительства.

"Лидеры самым решительным образом осудили незаконный и нелегитимный шаг России по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик [ДНР и ЛНР] в качестве независимых государств. Они подтвердили свое намерение ввести ответные санкции, а также твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, - отмечается в документе. - Лидеры также настоятельно призвали Россию снизить напряженность и найти дипломатическое решение ситуации".

Трюдо и фон дер Ляйен подчеркнули, что военное вторжение на Украину приведет к серьезным последствиям.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.