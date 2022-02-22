В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы очень сожалеем о данном решении, которое рискует привести к региональным и глобальным последствиям", - сказала она на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

ООН сожалеет о решении России направить военные силы на восток Украины, заявила Ди Карло.

"Мы также сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины якобы в рамках "миротворческой миссии", - заявила замгенсека ООН.

"Прекращение враждебных действий"

Все стороны в ситуации вокруг Украины должны сосредоточиться на немедленном прекращении враждебных действий, заявила в понедельник заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы призываем все соответствующие стороны сосредоточить свои усилия на немедленном прекращении враждебных действий. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены, следует избегать действий и заявлений, которые могут ухудшить ситуацию", - сказала она.

Информация о происходящем

ООН не получала из независимых источников информацию о происходящем на востоке Украины и поэтому не может подтвердить сообщения сторон, заявила Ди Карло.

"Хотя Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить многочисленные утверждения, сделанные различными субъектами, мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения, нападениях на жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры и продолжающихся эвакуациях", - сказала она.

Риск конфликта

Риск крупного конфликта вокруг Украины реален, и его необходимо предотвратить любой ценой, считает Ди Карло.

"Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой", - сказал она.