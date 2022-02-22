Постпред США при ООН назвала действия РФ "явной атакой" на суверенитет Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной", - заявила американский дипломат, выступая в понедельник вечером на заседании Совета Безопасности ООН. Это совещание было посвящено ситуации вокруг Украины.

"Это атака на статус Украины как страны - участницы ООН. Она нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу [Уставу ООН]", - полагает Томас-Гринфилд. С ее точки зрения, решения России создают "предлог для дальнейшего вторжения на Украину".

Ядерное оружие

Украина не пытается получить от Запада ядерное оружие. Такую версию развития событий изложила Томас-Гринфилд.

"Он [президент России Владимир Путин] утверждал, что Украина пытается получить ядерное оружие от Запада. Это неправда, - сказала дипломат. - <...> США и их союзники не намерены предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого".

"Предлог для вторжения"

Соединенные Штаты расценивают признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также ввод российских сил в Донбасс как подготовку предлога для вторжения на Украину, заявила Томас-Гринфилд.

"Данный ход президента [Владимира] Путина, очевидно, является подготовкой попытки России создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину", - утверждала она на заседании Совета Безопасности, посвященном украинской тематике.