Yomiuri: Япония негативно относится к санкциям против России в сфере энергетики

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии негативно относится к введению в отношении России санкций в энергетической сфере, поскольку это может неблагоприятно сказаться на собственных экономических интересах Токио. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Она напомнила, что Япония получает из России примерно 10% потребляемого в стране сжиженного природного газа (СПГ). Он поступает с месторождений Сахалина на основании долгосрочных контрактов. Япония также проявляет интерес к закупке СПГ с месторождений в арктической зоне России.

В то же время, по данным Yomiuri, правительство Японии рассматривает вопрос об ограничении экспорта в РФ полупроводников, систем искусственного интеллекта, роботов и другой продукции, связанной со сложными технологиями. Источник издания в правительстве признает, что объем поставок полупроводников из Японии в Россию невелик, и влияние таких санкций на экономику РФ будет ограниченным. Однако, отмечает Yomiuri, речь будет в любом случае идти об уникальной продукции, которую трудно заменить закупками в других странах, включая Китай.

Ожидается, что принятие решений по санкциям в отношении России будет осуществляться в случае военного конфликта на территории Украины на основе координации внутри G7, членом которой является Япония наряду с Великобританией, Италией, Канадой, США, Францией и ФРГ. Газета пишет, что Токио также изучает вопрос о санкциях в отношении Москвы в финансовом секторе, однако информации о конкретных вариантах на данный момент не приводится.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.