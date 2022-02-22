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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Yomiuri: Япония негативно относится к санкциям против России в сфере энергетики

Это может неблагоприятно сказаться на собственных экономических интересах Токио, пишет газета

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии негативно относится к введению в отношении России санкций в энергетической сфере, поскольку это может неблагоприятно сказаться на собственных экономических интересах Токио. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri со ссылкой на свои источники.

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Она напомнила, что Япония получает из России примерно 10% потребляемого в стране сжиженного природного газа (СПГ). Он поступает с месторождений Сахалина на основании долгосрочных контрактов. Япония также проявляет интерес к закупке СПГ с месторождений в арктической зоне России.

В то же время, по данным Yomiuri, правительство Японии рассматривает вопрос об ограничении экспорта в РФ полупроводников, систем искусственного интеллекта, роботов и другой продукции, связанной со сложными технологиями. Источник издания в правительстве признает, что объем поставок полупроводников из Японии в Россию невелик, и влияние таких санкций на экономику РФ будет ограниченным. Однако, отмечает Yomiuri, речь будет в любом случае идти об уникальной продукции, которую трудно заменить закупками в других странах, включая Китай.

Ожидается, что принятие решений по санкциям в отношении России будет осуществляться в случае военного конфликта на территории Украины на основе координации внутри G7, членом которой является Япония наряду с Великобританией, Италией, Канадой, США, Францией и ФРГ. Газета пишет, что Токио также изучает вопрос о санкциях в отношении Москвы в финансовом секторе, однако информации о конкретных вариантах на данный момент не приводится.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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