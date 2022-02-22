Постпред КНР при ООН призвал всех участников конфликта вокруг Украины к сдержанности

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности, а также продолжить диалог и консультации. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. "<...> Призываем все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения", - добавил дипломат.