Постпред Британии при ООН призвала Россию сделать шаг назад в ситуации по Украине

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. России нужно сделать шаг назад в ситуации по Украине, утверждала в понедельник постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Совбез должен быть единым в призыве к России немедленно уменьшить напряженность [в ситуации по Украине], в осуждении агрессии против суверенного государства и защите территориальной целостности Украины, в призыве к России уважать свои обязательства по уставу о мирном разрешении споров. Россия поставила нас на грань. Мы призываем Россию сделать шаг назад", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

"Действия, которые Россия предприняла сегодня, будут иметь серьезные и далеко идущие последствия", - считает дипломат.

По ее версии, "вторжение на Украину высвобождает силы войны, смерти и разрушения на народ Украины".

"Стремясь силой перекроить границы, действия России демонстрируют вопиющее пренебрежение к международному праву. Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Ее действия повлекут за собой серьезные экономические последствия", - утверждала Вудворд.