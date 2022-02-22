Постпред Украины при ООН утверждает, что его страна хочет мира

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе.

"Что произойдет дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях", - заявил украинский дипломат, выступая в понедельник вечером на заседании Совета Безопасности ООН. Это совещание было посвящено ситуации вокруг Украины.

Восстановление мира

Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности, заявил Кислица.

"Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", - сказал он.

Возврат к переговорам

Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам, заявил Кислица.

"Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров", - заявил украинский постпред. Он также утверждал, что Киев "осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины".

Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Москва придет к "здравому смыслу", подчеркнул Кислица.

"Да, если они [Россия] придут к здравому смыслу и [будут] говорить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности прямого диалога между двумя странами.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Судьба диалога с Россией

Украинское правительство примет решение о дальнейшей судьбе диалога с Россией, заявил Кислица.

Ему был задан вопрос о возможности разрыва Киевом дипломатических отношений с Москвой. "Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре, - указал Кислица. - Мое правительство примет решение по этому вопросу".

Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи "осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира". Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.